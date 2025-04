Aryna Sabalenka dostała wyjątkowy prezent. Wręczył go David Beckham

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Miami i umocniła się na pozycji liderki w rankingu WTA. To zwycięstwo było jednak ważnie nie tylko przez wzgląd na punkty rankingowe, ale również miejsce rozgrywania zmagań. Sabalenka, choć gra dla Białorusi, na co dzień mieszka w Miami i można powiedzieć, że zwyciężyła w turnieju, którego była poniekąd gospodynią. Miasto postanowiło to uczcić - tenisistka otrzymała wyjątkowy prezent.