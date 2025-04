Tenisistka przekazała światu radosną nowinę. Zareagowała nawet Radwańska

Caroline Wozniacki to postać doskonale znana polskim fanom tenisa. To jedna z wielu zawodniczek w tourze, która posiada polskie korzenie i nie wstydzi się o tym mówić. Miłość do sportu zaszczepili w niej rodzice, którzy sami zawodowo się tym zajmowali. Jej mama Anna była niegdyś reprezentantką Polski w siatkówce, ojciec Piotr natomiast był piłkarzem i występował w takich klubach jak m.in. Miedź Legnica i Zagłębie Lubin. W latach 80. XX wieku podpisał kontrakt z duńskim B 1909 Odense i wówczas wraz z rodziną na stałe przeniósł się do Danii.

Reklama