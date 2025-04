Marcelina Ziętek i Piotr Żyła są parą od kilku lat, lecz początkowo ukrywali swój związek przed światem. Później, z różną częstotliwością, publikowali wspólne zdjęcia w sieci. Do czasu. Od prawie pół roku aktorka nie pokazywała fotografii ze skoczkiem, a to rodziło pytania na temat ich relacji i tego, czy ona w ogóle przetrwała. Niektórzy mogli mieć co do tego wątpliwości. A jednak prawdą jest, że tych dwoje wciąż jest razem. Dowód? Najnowsze ujęcie z Zakopanego.