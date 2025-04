Prevc został zapytany o Polskę. Nagle poruszył temat kibiców i nie krył swoich emocji

Domen Prevc nie krył swoich emocji względem Polaków. "Żyją tym sportem"

We wspomnianym wywiadzie, oprócz oczywistych pytań o dokonania Słoweńca, który stał się nowym rekordzistą świata, poruszony został również wątek eventu Red Bull Skoki w Punkt, odbywającego się w miniony weekend w Polsce. Przy tej okazji pozwolił sobie również na opisanie tego, co czuje, przyjeżdżając do naszego kraju. "Polska to jedno z najlepszych miejsc pod względem fanów. Przyjechałem tutaj kilka dni temu - piękne słońce, długi dzień - od razu poszedłem na spacer w góry za hotelem. Widok na Tatry robi ogromne wrażenie" - powiedział Prevc. Przyrównał on również Zakopane do rodzimej Kranjskiej Gory, wskazując na niepowtarzalny klimat obydwu tych miejsc.