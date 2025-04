Był to bez dwóch zdań ważny sprawdzian dla podopiecznych Hansiego Flicka , z którego wyszli raczej obronną ręką - raczej, bo odnotowali oni trzy zwycięstwa oraz (już na koniec) jeden remis z Realem Betis . Czasu na odsapnięcie nie będzie jednak de facto przesadnie wiele.

Po odrobinę tylko dłuższej - bo czterodniowej - przerwie "Barca" wróci bowiem do grania i czekać ją będzie kolejne istotne wyzwanie. Rozpocznie bowiem swoją rywalizację w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund . Tymczasem w szeregach FCB panował pewien niepokój dotyczący niektórych gwiazd.

Martinez i Olmo wracają do gry. Wszystko akurat przed hitową rywalizacją Barcelony

W przypadku Martineza mowa była o niewielkim naruszeniu mięśnia pośladkowego, natomiast powinien on być w pełni sił na pierwszą potyczkę z BVB - ba, gdyby zaszła wówczas taka konieczność, to mógł on nawet zagrać z Betisem, natomiast Flick postanowił wykazać się tu zwiększoną ostrożnością.