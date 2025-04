Nie klękną nawet przed Zmarzlikiem. „Chcą narozrabiać”, mówią to wprost 

W sobotnim finale MPPK zespół INNPRO ROW-u Rybnik zajął ostatnie miejsce. Wynik nikogo nie zaskoczył. 12-krotny mistrz Polski został skreślony z listy poważnych zespołów przez wielu ekspertów i kibiców zaraz po zamknięciu okna. Fakt, że zebrał z rynku czterech mistrzów świata, nikogo nie zachwycił. Honorowy prezes Gezet Stali Gorzów Władysław Komarnicki nazwał ROW zlepkiem, większość mówiła o drużynie ze sportowcami po przejściach. Reklama

Trener ROW-u Rybnik nie robi z tego tragedii

Trener ROW-u nie robi jednak tragedii z tego, co stało się w finale MPPK w Grudziądzu. - Przed zawodami powiedziałem zawodnikom, że każdy pojedzie po cztery biegi. Dla nas ten finał miał charakter szkoleniowy i od tej strony wszystko się zgadza. Oczywiście chcieliśmy namieszać, spłatać figla i to też udało się zrobić. Pozbawialiśmy Spartę medalu i GKM złota. Biegi z tymi drużynami zremisowaliśmy po 3:3, to zdecydowało - mówi Żyto.

Może trochę trąci byłym trenerem piłkarskiej kadry Wojciechem Łazarkiem, który po przegranych meczach mówił o wygranych połowach, ale z drugiej strony, jak się popatrzy na dotychczasowe sparingi ROW-u, to Żyto ma powody do prężenia muskułów.

ROW Rybnik ma "narozrabiać w lidze". Pedersen i Drabik mają być liderami

Zresztą po sparingach prezes ROW-u Krzysztof Mrozek mówi wprost: - "Ta drużyna może narozrabiać w lidze". I nie sposób z nim polemizować. Jeśli jeszcze kilka tygodni temu martwiono się, że Żyto nie będzie miał pewniaków do składu, tak teraz pojawił się kłopot bogactwa. Niemal każdy z szerokiej kadry ROW-u błysnął choć raz, pokazując drzemiący w nim potencjał. Dość powiedzieć, że Żyto ma ból głowy i nie wie, kogo wystawić na inaugurację ze Stalą. - Jeszcze muszę poczekać, zrobię to po sparingu z Falubazem - przyznaje.

Na liderów drużyny wyrastają Nicki Pedersen i Maksym Drabik. Już widać, że jeśli ROW będzie robił u siebie powtarzalny tor, to obaj panowie powinni spokojnie robić ponad 10 punktów w meczu. Fajnie wygląda rywalizacja zawodników U24 Kacpra Pludry i Jepsera Knudsena. Żyto ma pomysł, jak obu wsadzić do składu. Jeśli do tego dołożyłby się juniora Pawła Trześniewskiego jeżdżącego, jak w pierwszym sparingu w Lesznie, to już byłaby pełnia szczęścia.

Prosty plan. Na torze w Rybniku nie klękną nawet przed Motorem i Zmarzlikiem

ROW ma prosty plan na ten sezon. Wygrać ile się da u siebie. Na wyjazdy Rybnik się nie nastawia, ale trener zapowiada, że za darmo żadnego punktu nie odda. - Nawet w Lublinie nie położymy się na torze. Wszędzie postaramy się urwać najwięcej, jak się da - mówi.

- Przede wszystkim skupimy się jednak na domowych spotkaniach. Nie będziemy odpuszczać żadnego meczu. Jak przyjedzie do nas mistrz Polski Motor, czy inni faworyci do medali, to też będziemy grać o całą pulę. Nie będziemy przed nikim klękać - kwituje szkoleniowiec.

ROW ma to szczęście, że może wygrać jeden mecz w sezonie i zapewnić sobie utrzymanie. Chodzi o pierwszą fazę play-down. Jeśli tam wygra dwumecz, to wystarczy, by pozostać na kolejny sezon w PGE Ekstralidze. Reklama

Bartosz Zmarzlik relaksuje się w przerwie między zawodami. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Żyto i Piotr Protasiewicz. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński