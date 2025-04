7-krotny mistrz Polski ma asa w rękawie. To może przesądzić o awansie

Młody Brytyjczyk błysnął formą, "drzemie w nim spory potencjał"

Mówimy piątka, ponieważ nowy nabytek Tom Brennan również rozstawia rywali po kątach. Na razie głównie w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce także pokazał pazur. Choćby podczas Kryterium Asów, gdzie pokonał m.in. Emila Sajfutdinowa, Jasona Doyle’a czy Patryka Dudka. - Pokazał, że w starciu z mocnymi zawodnikami sobie radzi. Dobrze się spisał na tle gwiazd. Nie podążał 100 metrów za nimi, wręcz przeciwnie - komentuje Leszek Tillinger.



Bydgoszczanie mają równy zespół. W oczach wielu ekspertów to właśnie oni są kandydatem numer jeden do awansu, a nie FOGO Unia Leszno. Kluczem do sukcesu może być dyspozycja Brennana. Brytyjczyk ma szansę zostać najskuteczniejszym zawodnikiem U24 całych rozgrywek. - Na razie jeszcze bym nie generalizował. Na pewno wypadł dobrze, a w Anglii również prezentował się solidnie. Drzemie w nim spory potencjał. Musi to tylko potwierdzić w trakcie sezonu - podkreśla.