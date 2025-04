Traumatyczne przeżycie trenera reprezentacji. Trafił do więzienia przez Trupma

Od wyboru Donalda Trumpa na 47. Prezydenta Stanów Zjednoczonych minęło już trochę czasu. Światowe społeczeństwo zdążyło już określić swój stosunek do rządów nowej głowy USA. Dla jednych to prezydent idealny, podczas gdy inni nieustannie starają się udowodnić, że jego rządy zaprowadzą świat na granice kolejnych konfliktów. Z całą pewnością nie można jednak odmówić Trumpowi jednego - jest rządzącym nieugiętym oraz bezkompromisowym. Przekonało się o tym wiele osób, które z dnia na dzień stały się niemile widziane w obrębie granic Stanów Zjednoczonych Ameryki. Masowe deportacje to bowiem chleb powszedni w USA rządzonym przez 78-letniego polityka i biznesmena. Reklama

Okazuje się jednak, że tego typu nieprzyjemności mogą spotkać niemal każdego - w tym również sportowców, którzy w Stanach Zjednoczonych goszczą jedynie w celach zawodowych. Okazuje się, że nawet tego typu przyjazdy obarczone są ryzykiem zatrzymania przez tamtejsze służby, które nie są skore do negocjacji. Boleśnie przekonał się o tym Renato Subotic, trener reprezentacji Australii MMA, który niedawno przybył do USA, aby wziąć udział w seminarium szkoleniowym.

Skandal w USA. Trener został zamknięty w więzieniu. Zapowiada podjęcie kroków prawnych

Po dotarciu do USA Subotic został odciągnięty od reszty grupy i umieszczony w odizolowanym pomieszczeniu, w którym spędził blisko 3 godziny. Okazało się, że jego wiza zawierała błąd, przez który amerykańscy funkcjonariusze zdecydowali się umieścić trenera MMA w więzieniu federalnym. Nie pomogła współpraca z jego strony oraz szczegółowe opisanie swoich planów, związanych z pobytem w Stanach Zjednoczonych. "Po prostu tak. Bez żadnego wyjaśnienia, bez możliwości porozmawiania z kimkolwiek, bez praw. Założyli mi kajdanki, wsadzili do samochodu i zawieźli do federalnego więzienia" - relacjonował na swoim Instagramie Subotic. Reklama

Na miejscu został on przeszukany oraz ubrany w więzienny uniform. Funkcjonariusze pobrali także odciski palców Suboticia, a następnie umieścili go w jednym z bloków więzienia federalnego. "W chwili, gdy drzwi się otworzyły, zapanował istny chaos" - tak trener MMA opisywał to, co zobaczył po dotarciu na miejscu. W środku dostrzegł innych więźniów, którzy nieustannie walczyli ze sobą o tak proste rzeczy jak jedzenie czy program, który obecnie leciał w telewizji. Strażnik odprowadził go do celi, gdzie czekał na niego materac, w bardzo złym stanie. Podczas swojego pobytu w więzieniu zmuszony został również do fizycznej konfrontacji z innymi więźniami, którzy pod jego nieobecność zaczęli zabierać jego rzeczy.

Jak podaje portal Dailymail.co.uk. Subotic spędził w więzieniu federalnym kilka dni. Po tym czasie został on deportowany do Australii. "Porozmawiam z moimi prawnikami, trzeba coś zrobić ze sposobem, w jaki mnie potraktowano. Mam nadzieję, że nikomu innemu to się nie przydarzy" - podsumował całe zajście Subotic. Reklama

Prezydent USA Donald Trump / AFP

Lomu Moala, Renato Subotic, Miguel lacruz i Sergey Vorobiev / Mark Evans / Contributor

Donald Trump na Super Bowl LIX / ROBERTO SCHMIDT / AFP