Fatalny terminarz GKM-u. Kolejne punkty w czerwcu?

Mecz o życie już w niedzielę

GKM potrzebuje kolejnych punktów jak tlenu, aby dać sobie trochę spokoju. Szansa na rehabilitację będzie już w niedzielę, bo grudziądzanie wybierają się na wyjazd do Krosna. Już teraz można okrzyknąć ten mecz mianem "o życie". Wszystko wskazuje na to, że walka o utrzymanie może rozegrać się właśnie między tymi dwoma zespołami. Wygrany będzie na uprzywilejowanej pozycji.

W gruncie rzeczy, jeśli GKM zdołałby wygrać w Krośnie, to szybko może poprawić złą aurę, jaka wytworzyła się w ostatnich dniach. Porażka bardzo skomplikuje ich sytuację. Wszystko przez to, że terminarz w kolejnych tygodniach wygląda naprawdę kiepsko.

Poczekają na punkty do czerwca?

Jeśli więc GKM przegra w niedzielę w Krośnie (a faworytem nie będzie), to nerwowość w klubie z pewnością będzie wielka. Wszystko dlatego, że na pierwsze punkty drużyna być może będzie musiała poczekać aż do czerwca. Kolejne spotkania to wyjazd do Torunia, mecz u siebie ze Spartą, wyjazd i spotkanie domowe z Motorem Lublin i wreszcie wyjazd do Wrocławia. We wszystkich tych meczach grudziądzanie z pewnością faworytem nie będą. Jakikolwiek zdobyty punkt w tych konfrontacjach będzie można okrzyknąć mianem sensacji.