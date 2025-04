Nagły transfer Barcelony? Na stole 80 milionów euro, Flick nie ma wyboru

FC Barcelona pozostaje w walce o potrójną koronę, a wyniki sportowe osiągane przez nią w tym sezonie są wyśmienite. Przykrywa to nieco wciąż bardzo niestabilną, a wręcz fatalną sytuację finansową. "Duma Katalonii" może być latem zmuszona do sprzedaży przynajmniej jednej z większych gwiazd, aby zasypać dziurę w budżecie. W mediach zaczęły pojawiać się pogłoski o gigantycznych ofertach, jakie szykują za nią Anglicy. Byłby to jednak spory cios dla Hansiego Flicka.