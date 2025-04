Reprezentant Polski zdradził, co działo się w szatni Jagiellonii. Wymowne

Jagiellonia Białystok walczy dziś z Betisem Sewilla o awans do półfinału Ligi Konferencji. Zadanie ma niezwykle trudne, bo w Hiszpanii przegrała 0:2, do tego rywale udowodnili, że grają piłkę na bardzo wysokim poziomie. - Po meczu wszedłem do szatni i z pół godziny siedziałem na podłodze. To było tak intensywne spotkanie - przyznaje Taras Romańczuk, pomocnik mistrzów Polski. Rewanż Jagiellonia Białystok - Betis Sewilla dziś o godz. 18:45. Transmisja w Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go.