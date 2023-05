Co za regres. Kibice go nie poznają

Mateusz Affelt miał być solidnym doparowym Krzysztofa Lewandowskiego w Apatorze Toruń, ale póki co należy mówić o sporym kroku w tył tego zawodnika. Nawet we wtorek podczas rundy Ekstraligi nie dał rady wygrać choćby biegu. To duże rozczarowanie dla miejscowych kibiców, którzy liczyli na punkty duetu Lewandowski-Affelt.