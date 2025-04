Nie od dziś wiadomo, że sport odgrywa ważną rolę w życiu członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Królowa Elżbieta II za życia uwielbiała jazdę konną, jej mąż natomiast przygodę ze sportem zaczynał on hokeja i krykieta. Z czasem równie mocno pokonał polo, a miłośnicy royalsów regularnie widywali go na meczach. To jednak nie koniec - podczas gdy jego małżonka była patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club (w 2016 roku na tym stanowisku zastąpiła ją księżna Kate), książę Filip przez lata pełnił funkcję prezydenta Brytyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Rolę tę w 1986 roku przejęła jego córka, księżniczka Anna.

