Messi i Ronaldo w jednej drużynie? Argentyńczyk potwierdza. "Sprowadzę ich osobiście"

Carlos Tevez chce spełnić mokry sen fanów. "Ściągnę ich. Jak będzie trzeba, to zrobię to osobiście"

41-latek to osoba, która w pewien symboliczny sposób łączy obu opisywanych piłkarzy. Z Messim występował bowiem w barwach narodowych, zaś z Ronaldo dane mu było wspólnie reprezentować Manchester United. Z tego też względu dobrze zna obydwu panów, co sam zresztą potwierdził. " Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Ściągnę ich. Jak będzie trzeba zrobię to osobiście. Ciągle mam z nimi kontakt " - powiedział Tevez, cytowany przez portal "goal.com"

Na tym jednak plan Argentyńczyka się nie kończy. Przyznał on bowiem, że poza Messim i Ronaldo chciałby on również zaprosić na swój pożegnalny mecz szereg innych ikon futbolu, z którymi miał okazję występować na boisku. Przykładowe nazwiska, które wymienił Tevez to: Gianluigi Buffon, Edwin Van der Sar, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Roman Riquelme oraz Wayne Rooney. Niestety data takowego wydarzenia, nie została podana. Sam Carlos Tevez jest jednak mocno zdeterminowany, aby to wydarzenie doszło do skutku. "Tak, zamierzam to zrobić. Prawdopodobnie to zrobię. Musimy tylko ustalić dogodną datę, a to nie jest łatwe" - powiedział Argentyńczyk.