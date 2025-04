Koniec spekulacji. Świątek nareszcie ogłosiła to wprost. "Po prostu go kocham"

Za pierwszy triumf otrzymała czerwone Porsche Panamera, za drugi - niebieskie Porsche Taycan Turbo . Jak potoczyły się losy tych pojazdów? Druga rakieta świata odpowiada na to pytanie w rozmowie z niemieckich oddziałem Tennis Channel.

- Jeżdżę nimi cały czas. Mój pierwszy samochód to Panamera, więc jest moim ulubionym. Czuję się w nim bardzo komfortowo i po prostu go kocham - wyznała z entuzjazmem Świątek.

Świątek walczy w Stuttgarcie o trzeci model Porsche. Pierwsza przeszkoda pokonana

Jako kierowca Iga czuje się znakomicie. Okazuje się, że to w tej roli szlifuje swój ukryty talent wokalny. Do tej pory nie mówiła o tym tak otwarcie. Teraz czyni to, dając się namówić na zabawę pod szyldem "Nigdy w życiu...".