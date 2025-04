Wielka forma następcy Hancocka. Amerykański gwiazdor zrobił prawdziwe show

Jest następcą Hancocka

Potencjał Beckera jest bardzo ogromny. Może nie jest taki jaki miał Hancock, bo to był jeden z najlepszych zawodnik wszech czasów światowego żużla. 26-latek jednak świetnie potrafi jechać po trasie, umie wyciągać wnioski i szybko przystosowywać się do warunków torowych. Kiedy się przełoży to ciężko, by zszedł z odpowiedniej drogi - na tym polega amerykańska precyzja.

Zrobił prawdziwe show

Precyzja, szybkość, doskonała prędkość i umiejętność obrony. Tym charakteryzował się występ Beckera. Amerykanin tego dnia był po prostu nie do zatrzymania. Jako jedyny z drużyny gospodarzy był nie do pokonania. Nawet świetnie dysponowany Tobiasz Musielak musiał uznać wyższość zawodnika z USA.

Idealnym momentem, potwierdzającym to wszystko był finałowy, piętnasty bieg. Fredrik Jakobsen zdefektował, a Becker musiał samemu bronić się przed nadciągającym Musielakiem i Berge. Zrobił to w sposób fantastyczny. To pokazało, że zawodnik wysokiej klasy nie potrzebuje zbyt wiele czasu na to, by spasować się z domowym torem. Jeśli utrzyma takie tempo rozwoju to już niedługo może być zawodnikiem PGE Ekstraligi oraz Grand Prix.