Chwile grozy w Gnieźnie. Kto mu dał licencję?

Junior gości bardzo mogło walczył o pozycję ze swoim rywalem . Na prostej motocykle złapały kontakt, sczepiły się i Jan Heleniak całkowicie stracił kontrolę nad maszyną. Wjechał na murawę, był niesiony przez swój motocykl, choć wcale nie jechał szybko. Zahaczył o wirażowego, który upadł na ziemię, ale na szczęście nic sobie nie zrobił. Strach pomyśleć, co by było, gdyby Heleniak uderzył mocniej. Zawodnik później zachowywał się w zasadzie tak, jakby nic się nie stało. Ta sytuacja jednak mogła się skończyć tragedią.

Zwróćmy uwagę na to, że Jan Heleniak po delikatnym kontakcie z rywalem tak bardzo utracił panowanie nad maszyną, że przez kilkadziesiąt metrów jechał wprost przed siebie, absolutnie niczego nie kontrolując. Co by było, gdyby prędkość była większa? Szkoda słów. Zawodnikowi nawet nie przyszło do głowy, by położyć motocykl, choć okoliczności były sprzyjające. Jechał centralnie w kierunku wirażowego i koniec końców lekko go uderzył. Pozostaje pytanie, jak Heleniakowi udało się zdać egzamin na licencję.