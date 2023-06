Chcą tego transferu. Czekają na reakcję prezesa

Choć kilka dni temu Zdzisław Cichoracki, członek rady nadzorczej w GKM-ie, w rozmowie z Interią mówił, że Szczepaniak szybko nie dostanie zielonego światła na zmianę klubu, to pierwszoligowcy się nie poddają. Kontakt z zawodnikiem mieli już nawiązać działacze z Łodzi oraz Poznania. Niezadowoleni byliby fani Polonii, gdyby 36-letni żużlowiec naprawdę trafił do jednego z tych klubów.



Kibice z Bydgoszczy chcą wzmocnienia zespołu, który od początku rozgrywek odstaje od Enea Falubazu. W dodatku od kilku tygodni zawodnicy mają problemy z kontuzjami. - Teraz czas panie Jurku chwycić za telefon i dzwonić do Szczepaniaka. Nie ma co dłużej liczyć na cuda. Trzeba się zabezpieczyć, w każdej chwili w Polonii może zdarzyć się szpital. Na plus Basso. Wstawić go do składu i w play-off będzie już pięknie się ścigał - napisał pan Damian.



Komentarzy namawiających do angażu Szczepaniaka jest znacznie więcej. My zacytujemy jeszcze dwa wybrane. - Może damy post na głównej stronie Polonii, taką petycję, że jako kibice chcemy wzmocnień i widzimy Szczepaniaka jako kandydata? Bo tych postów to zarząd nawet nie czyta - skomentował pan Łukasz. - Czas najwyższy zakontraktować Szczepaniaka. W zeszłym sezonie pan prezes tak naobiecywał, a w tym roku nie jest tak widoczny - stwierdził kibic Krystian.