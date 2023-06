Dla niego to katastrofa. Musi liczyć na litość działaczy

Szczepaniak wystąpił tylko w jednym meczu GKM-u. Wywalczył sobie miejsce w składzie na inaugurację sezonu, kiedy grudziądzanie zremisowali z Tauron Włókniarzem (zdobył 2 punkty z bonusem). Kolejne siedem spotkań obserwował głównie przed telewizorem (w Gorzowie pojawił się awaryjnie w parku maszyn). Zupełnie inaczej wyobrażał sobie podpisanie kontraktu w PGE Ekstralidze. Kiedy do drużyny oficjalnie dołączył Wadim Tarasienko (startuje z polską licencją), to Szczepaniak popadł w niełaskę sztabu szkoleniowego .

Szczepaniak zostanie wypożyczony?

Siedzenie na ławce nie jest w interesie Szczepaniaka. Jak zawodnik nie jeździ, to nie zarabia. Od początku sezonu kilka pierwszoligowych drużyn dokonało wzmocnień. Coraz więcej żużlowców znalazło zatrudnienie. Czy zielone światło na rozmowy z innymi klubami dostanie też 36-latek? - Poczekajmy chwilę, dopiero odbiliśmy się od dna. Nasza pozycja jeszcze nie jest bardzo dobra. Powiedziałbym, że jesteśmy w dobrej pozycji wyjściowej, bo te trzy punkty były nam potrzebne jak tlen do oddychania - mówi nam Zdzisław Cichoracki, członek rady nadzorczej.



- O wypożyczeniu na razie nie było mowy, ponieważ skupialiśmy się na przygotowaniach zespołu. W końcu wszystko zagrało i każdy zawodnik pojechał na miarę swoich możliwości. Trzeba zobaczyć, jak dalej będzie to wyglądało. Teraz mamy bardzo trudny wyjazd do Wrocławia, a następnie podejmiemy Apator. Oby wszyscy tak dobrze zaprezentowali się w meczu z torunianami. Decyzje personalne będziemy podejmować później - dodaje działacz, dając do zrozumienia, że do ewentualnego wypożyczenia szybko nie dojdzie.