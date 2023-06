Tylko jeden zawodnik wystawi fakturę? Gdyby nie on, byłby wstyd

Kibice For Nature Solutions KS Apatora nie zostawili na zawodnikach suchej nitki po klęsce w Lublinie (31:59). Prawie połowę punktów toruńskiego zespołu wywalczył Emil Sajfutdinow (15). To 48 proc. całej zdobyczy. - Tylko on może wystawić fakturę za ten mecz. Gdyby nie on, to nie wyszlibyśmy z 25 punktów - piszą fani. Zawiedli wszyscy pozostali, a w drużynie z Grodu Kopernika jeździ przecież kilka gwiazd z uczestnikami cyklu Grand Prix na czele.