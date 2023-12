Chcą doścignąć Polaków. W końcu się za to wzięli

Czasy szwedzkich mistrzów świata na żużlu już dawno odeszły w niepamięć . Po raz ostatni zawodnicy w żółto-niebieskich kevlarach tytuł na arenie międzynarodowej zdobyli w 2015 roku, kiedy w rywalizacji drużynowej w Vojens sensacyjnie ograli między innymi Duńczyków oraz Polaków. Wówczas w składzie reprezentacji znalazł się Linus Sundstroem. Przeżywał on jeden z najpiękniejszych okresów w karierze, bo sezon wcześniej wraz ze Stalą Gorzów sięgnął po historyczne złoto w PGE Ekstralidze. Dla całego miasta był to wyjątkowy moment, bo kibice na sukces czekali ponad trzy dekady.

Nowe zajęcie dla Linusa Sundstroema. Efekty nie przyjdą od razu

Linus Sundstroem, pomimo traumatycznych wręcz chwil, nie obraził się na ukochaną dyscyplinę. Właśnie czeka go jedno z największych wyzwań w życiu. Szwedzcy działacze wytypowali go jako główną twarz nowego projektu szkoleniowego, przeznaczonego dla najmłodszych adeptów. Cel 33-latka to wyszkolenie przyszłych mistrzów świata. Perełki będą szlifowane w klasach 250cc oraz 500cc. Ponadto niezbędną wiedzę, która przyda się w przyszłości, nabędą mechanicy. Do tego dojdą specjalne turnieje organizowane w największych żużlowych ośrodkach w kraju.