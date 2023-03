Budujące słowa gwiazdy. Porównał ich do Polaków

W XX wieku liga angielska zdecydowanie była rajem na ziemi dla żużlowców, którzy walili do niej drzwiami i oknami. Nie dość, że to właśnie tam mogli zarobić najlepsze pieniądze, to na dodatek ścigali się ze ścisłą czołówką. Niestety taki stan rzeczy zakończył się kilka lat temu. Zawodnicy stopniowo zaczęli opuszczać kluby ze względu na niskie stawki, a ponadto działaczy dobiła pandemia koronawirusa, przez którą wiele zespołów znalazło się nad przepaścią. Wszystko wróciło do normy tak naprawdę dopiero w tym roku. Do Wielkiej Brytanii od kwietnia zjadą się bowiem prawdziwe gwiazdy - z Emilem Sajfutdinowem czy Nickim Pedersenie na czele.