Ale numer! Mistrz chce zrobić to z kibicami

Tai Woffinden zdecydowanie nie znosi nudy i co rusz próbuje w życiu czegoś nowego . Oczywiście priorytetem pozostaje dla niego wciąż jazda na żużlu, bowiem w tym sporcie należy do ścisłej światowej czołówki. Poza speedway’em Brytyjczyk ma jednak mnóstwo pasji. Chociażby w zeszłym sezonie na jego kanale na YouTube mogliśmy oglądać serię profesjonalnych vlogów przedstawiających kulisy z wielu zawodów. Później z kolei Internet obiegły wieści o potencjalnej walce z Leonem Madsenem . Teraz natomiast tematem numer jeden jest muzyka. 32-latek od kilku miesięcy zafascynował się miksowaniem piosenek i powoli zaczyna publikować swoje dzieła.

- Za mną ostatnia lekcja i oto efekty. Przede mną jeszcze trochę nauki - chwalił się Woffinden pod koniec grudnia na Instagramie. Brytyjczyk obecnie zapoznał się z konsolą DJ-ską na tyle dobrze, że zaproponował kibicom coś, czego w żużlu jeszcze nigdy nie było. - 26 marca we Wrocławiu kręcimy teledysk do mojego najnowszego kawałka, który pojawi się na YouTube, a potem na innych platformach streamingowych. Potrzebuję tam was, fanów EDM, pełnych energii - napisał.