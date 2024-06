Alarm w legendarnym klubie! Nerwowo patrzą na sytuację

Mecz w Toruniu z początku toczył się tak, jak przewidywano. Zielonogórzanie próbowali się stawiać, ale od początku sukcesywnie Apator odjeżdżał rywalom. Podopieczni Piotra Barona mieli pod kontrolą mecz, jednakże w końcówce roztrwonili przewagę i zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w ostatnim wyścigu. Beniaminek PGE Ekstraligi miał od samego początku problemy, bo już po pierwszej serii startów niezdolny do kontynuowania zawodów był Michał Curzytek, który upadł w swoim wyścigu po kontakcie z Emilem Sajfutdinowem.

Na półmetku rundy zasadniczej PGE Ekstraligi Apator Toruń jest o krok od fazy play-off, z kolei Falubaz Zielona Góra z dorobkiem trzech punktów zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Niedzielna porażka zielonogórzan to kolejna z tych "pięknych" porażek poniesionych w PGE Ekstralidze. W Zielonej Górze nerwowo będą spoglądać na poczynania wciąż osłabionej Fogo Unii Leszno oraz osłabionego brakiem Jasona Doyle'a GKM-u Grudziądz. Potyczki tych zespołów mogą uratować ligę Falubazowi. Inną sprawą jest, że dzięki niedużej porażce bonus dla Falubazu w dwumeczu z Apatorem Toruń wciąż jest do zdobycia i wydaje się być całkiem realny.

Curzytek stracił szansę, ale wykorzystał ją Kawczyński

Swoją szansę na start w PGE Ekstralidze od pierwszego wyścigu stracił Michał Curzytek, który jak już wcześniej wspomniano, po upadku w pierwszym wyścigu był niezdolny do dalszej jazdy i już nie wyjechał na tor. Piotr Baron z kolei po nieudanym wyścigu Mateusza Affelta puścił w bój Antoniego Kawczyńskiego, który pewnie przywiózł za swoimi plecami Krzysztofa Sadurskiego i, jak się wydaje, tym wyścigiem zdobył miejsce w składzie Apatora na kolejne spotkania. Affelt dwukrotnie wyjechał na tor i wyglądał na zagubionego, z kolei Kawczyński w jednym wyścigu niczym profesor dowiózł do mety dokładnie to, czego od niego oczekiwano, punkt.