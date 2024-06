Zapytaliśmy gwiazdora o skandal z walkowerem. Szokująca reakcja

Vaculik trzeci raz z rzędu wygrywa w Pradze

Praga to zdecydowanie jeden z ulubionych torów Martina Vaculika, który po raz trzeci z rzędu wygrał rundę Grand Prix Czech. Gdyby tylko Borussia Dortmund miała w swoich szeregach tak skutecznego zawodnika, jakim jest Vaculik w Pradze, to BVB, a nie Real Madryt cieszyłoby się ze zdobytego pucharu ligi mistrzów.

- To faktycznie jeden z moich ulubionych torów. Bardzo lubię i to miasto, i tor, i energię, którą dają kibice podczas Grand Prix w Pradze. A Borusiii czy Realowi Madryt raczej bym nie pomógł w finale ligi mistrzów - mówi nam Martin Vaculik.

- To niesamowite uczucie. Proszę mi wierzyć, że naprawdę nie wiem co powiedzieć po kolejnym zwycięstwie w Pradze. Jestem podekscytowany. Zawsze jak tu przyjeżdżam, to wracają wspomnienia. Jeździłem tutaj jako junior. Uczyłem się żużla w Pradze. Chciałem kiedyś być w tym miejscu i marzyłem by w ogóle pojechać w Grand Prix. Patrzyłem tu na żużel jak byłem mały i go poznawałem. Teraz kocham tu wygrywać, bardzo dobrze znam ten tor - dodał Słowak.