Legenda kadry spotkała się z Papszunem. Burzliwa historia, "rzuciłem papierami"

Żużlowi kibice, którzy włączyli w niedzielne popołudnie studio przed meczem Raków - Zagłębie przecierali oczy ze zdziwienia. Choć mamy grudzień, zobaczyli tam Marka Cieślaka. I to wydarzenie nie miało nic wspólnego z ich ulubionym sportem.

Cieślak spotkał się z Papszunem. Powiedział, co myśli o jego odejściu

Cieślak nie samym żużlem żyje, choć jak sam przyznał, na stadionie Rakowa był pierwszy raz w życiu. Przed kamerami pojawił się w szaliku miejscowej drużyny, która od kilku lat jest czołowym klubem polskiej Ekstraklasy. - Wstyd się przyznać. Kibicuję Rakowowi, szalik jest - wiadomo, ale nigdy tu nie byłem. Ciężko wejść, zdobyć wejściówkę. Dawniej jeździło się na żużlu, mecze w niedzielę, teraz też zajęcia w niedzielę. Sercem jestem jednak cały czas za Rakowem - przyznaje.

Legendarny trener polskiej kadry na żużlu miał okazję spotkać się z Markiem Papszunem. Szkoleniowiec Rakowa niedługo odchodzi do Legii Warszawa, co wywołało ogromne zamieszanie. Przez ostatnie tygodnie był to temat numer jeden. - Nie spodziewałem się, że trener mnie tak miło powita na swoim stadionie. Tym bardziej, że to nie byle kto - Marek Papszun. W Częstochowie są murale wymalowane z podobizną pana Marka. To było super spotkanie, troszkę sobie posłodziliśmy. Pan Marek mówił, że fajnie się spotkać. Powiedziałem mu, że trochę mi smutno, że trener się będzie wyprowadzał, ale takie jest życie trenera - zauważa.

Cieślak miał podobną sytuację. "Rzuciłem papierami"

Nie zabrakło również analogii do Cieślaka. On sam rozstał się z Włókniarzem Częstochowa w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach. - W połowie sezonu rzuciłem papierami, ale miałem powody. Nie przechodziłem do innego klubu, ale jak to się mówi, miałem lekko dość - wyznaje.

Chodzi o rok 2020, kiedy Włókniarz miał walczyć o złoto, a zmagał się z wieloma problemami. Jednym z nich były występy na domowym torze. Finalnie drużyny zabrakło nawet w fazie play-off, a Cieślak jeszcze przed końcem sezonu złożył wypowiedzenie. Różnica jest taka, że nie zasilił wówczas żadnego klubu. Cieślak był wtedy skonfliktowany z ówczesnym prezesem Michałem Świącikiem, który zabrał się za przygotowanie toru, co skończyło się walkowerem.

Zaapelował do kibiców. Chwali dokonania Papszuna

Sport żużlowy w Polsce jest bardzo popularny, ale nadal nie jest to ta sama półka, co piłka nożna. - Żużel jest fajny i żyjemy żużlem, ale w stosunku do piłki to jednak jest znacznie w dole. Choć my jako Polska mamy tych tytułów mistrza świata bardzo dużo. Mogę tylko zazdrościć muralu Panu Markowi. Zobaczymy, co będzie teraz, jak już go nie będzie. Mogę zaapelować do kibiców, żeby ten mural dalej był. Przyjść do klubu do II ligi, zrobić awanse, mistrzostwo Polski, grać w pucharach, to olbrzymi wyczyn - kwituje, chwaląc dokonania Papszuna.

Marek Cieślak z Rafałem Piotrowskim. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

