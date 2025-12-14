Stal Gorzów pod ostrzałem. Prezes mówi bez ogródek, brutalna diagnoza

W 2024 roku FOGO Unia Leszno, a rok później INNPRO ROW Rybnik spadł z PGE Ekstraligi. Zarówno Piotr Rusiecki, jak i Krzysztof Mrozek nie kryli z tego powodu oburzenia. Oba kluby spadły z ligi, bo zbudowały skład na miarę swoich możliwości finansowych.

Prezes ROW-u Rybnik mówi wprost: Stali nadal nie stać na Ekstraligę!

Działacze byli wściekli, bo w elicie pozostała Stal Gorzów, której nie było stać na zespół, gwarantujący im utrzymanie. Przez ostatni rok w Gorzowie trwała walka o przetrwanie. Finalnie dzięki mobilizacji sponsorów, a przede wszystkim miasta, udało się uratować Stal. Klub spłacił 9 milionów złotych zadłużenia w ramach kredytu konsolidacyjnego.

- Ktoś mądry mi kiedyś powiedział, że tam gdzie zaczyna się żużel, kończy się logika. Nie rozumiem za bardzo tej decyzji, bo kiedyś jak ktoś chciał budować dom, poszedł do banku po kredyt i przeważnie znakomita większość otrzymywała decyzję, że nie ma zdolności kredytowej. Teraz tak się pozmieniało, że spółka, która ma gigantyczne problemy i wszyscy o tym wiemy - dostaje kredyt, którego żyrantem jest miasto. Nie zagłębiam się, jak to dokładnie funkcjonuje. Jakby jednak spojrzeć na to szerzej, to Stali nadal nie stać na Ekstraligę - przyznaje Krzysztof Mrozek, prezes rybnickiego ROW-u.

Mrozek uderza pięścią w stół, "niedługo to wszystko padnie"

Teraz Stal przygotowuje się do następnego sezonu, a wszystko co najgorsze, już za nimi. - Nie wiem po co robione są te wszystkie audyty? Sprawdzamy standing finansowy każdej spółki żużlowej, jeżeli w którejś coś nie gra, to powinna zejść do niższego poziomu, a może nawet najniższego. W jej miejsce powinny jeździć kluby, które mają stabilną sytuację finansową - podkreśla.

- To wszystko zaczyna być chore i jeśli dalej będzie iść w tę stronę, a ludziom działającym w dyscyplinie nie będzie zależało, aby to zmienić, to przeczuwam, że niedługo to wszystko padnie z hukiem - przewiduje Mrozek.

Domagali się dymisji Mrozka, był konkurs na prezesa

Jeśli chodzi jednak o rybniczan, spadkowicz zbudował zdaniem ekspertów przeciętny skład na przyszłoroczne rozgrywki. Walka o powrót do elity wydaje się być wykluczona. Sam Mrozek nie ma zresztą najlepszej opinii wśród kibiców, którzy domagają się zmian w klubie. Kilka tygodni temu była możliwość aplikowania na stanowisko prezesa ROW-u, lecz kibice wybuchli śmiechem, czytając wymagania, żartując, że spełnia je jedynie sam zainteresowany.

- Jakiś czas temu ogłosiliśmy konkurs na prezesa. Wymagania były średnie, ale nikt się nie objawił. A szkoda, bo przedpole mieli przygotowane. Niektórzy jednak wolą wypić kilka browarów, siąść do komputera, popisać bzdury, kogoś przy tym obrazić. Takie życie, taki mamy klimat jak ktoś powiedział - kwituje.

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik do Maxa Fricke: zdzwońmy się i pogadajmy o kontrakcie na 2026. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Krzysztof Mrozek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Krzysztof Mrozek Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

