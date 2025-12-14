Motor straci kluczowego zawodnika. Kolejny ból głowy w Lublinie

Motor Lublin jest na etapie przebudowy drużyny. Już teraz jasne jest, że aktualnie zbudowany skład ulegnie zmianie w kontekście sezonu 2027. Wszystko przez Mateusza Cierniaka, który skończy wiek 24 lat.

Motor będzie musiał szukać zastępstwa za Cierniaka

Od dwóch sezonów lublinianie są w uprzywilejowanej sytuacji, bo na pozycji U-24 mają jeśli nie najlepszego, to prawie najlepszego zawodnika w tej kategorii wiekowej w lidze. Za rok klub będzie ostatni raz korzystał z usług Cierniaka, ale później sielanka się skończy.

Władze Motoru będą musiały sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze to dalsza przyszłość samego Cierniaka. Jeśli obie strony będą chciały kontynuować współpracę, to trzeba będzie się pozbyć któregoś z seniorów. Już teraz jasne jest, że sezon 2026 może zdecydować, który z nich straci pracę w Lublinie.

Cierniak, o ile nie ma innych planów, ma wszystko w swoich rękach. Wystarczy pojechać na poziomie średniej ok. 1,8 pkt./bieg i pewnie nikt w Lublinie nie pomyśli o zmianie. Jest nad czym pracować, bo ostatnie rozgrywki nie były dla niego wystrzałowe.

Orlen Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Znalezienie nowego U-24 będzie trudnym zadaniem

Ten drugi dylemat to następca byłego mistrza świata juniorów. Kilka lat temu Motor był bardziej przygotowany na zmianę mając na U-24 Dominika Kuberę. Później wskoczył Cierniak i w zasadzie problemu nie było. Teraz prezes Jakub Kępa musi dobrze przeanalizować transferowe opcje.

A tych zbyt wielu nie ma. Teoretycznie najprościej będzie poszukać ciekawych opcji wśród zawodników zagranicznych. Jeśli chodzi o tych krajowych, to albo są już zajęci i mają długoterminowe kontrakty w swoich klubach, ale nie prezentują jak na razie wystarczającego poziomu.

Można więc powiedzieć, że w Lublinie szykuje się w najbliższym czasie sporo wyzwań. Nowy zawodnik U-24, to jedno, ale teraz władze klubu koncentrują się przede wszystkim na nowej umowie dla Bartosza Zmarzlika. W sezonie 2027 dojdzie do tego jeszcze najpewniej wyprowadzka na inny stadion ze względu na przebudowę obiektu w Lublinie.

Mateusz Cierniak, gwiazda Motoru Lublin Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Mateusz Cierniak i Bartosz Zmarzlik na treningu Motoru Lublin. Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe

Mateusz Cierniak relaksuje się przed zawodami. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski