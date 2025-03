15-letni Polak ofiarą regulaminu. Na debiut mistrza świata trzeba jeszcze poczekać

W Bydgoszczy postawili wszystko na jedną kartę, żeby w końcu awansować do PGE Ekstraligi. Większość kibiców jest jednomyślna, że to właśnie Polonia ma najsilniejszą formację seniorską. Stało się to za sprawą transferu Szymona Woźniaka. Problem pojawia się, kiedy spojrzymy na juniorów.