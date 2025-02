12-krotny mistrz Polski złowił wielki talent. Są już plany, chodzi o znane nazwisko

Stawia pierwsze kroki. Ma licencję, objechał kilka zawodów, przed nim pierwszy poważny sezon. Mamy takie plany, żeby jego poziom skoczył, a mój szedł do góry, żebyśmy mogli spotkać się w Ekstralidze. To marzenie. Obaj jesteśmy zajarani na żużel, to jest temat wielu naszych rozmów

~ twierdzi Bartłomiej Kowalski w rozmowie z polskizuzel.pl