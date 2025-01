USA w żałobie. Nie żyje dwukrotny mistrz olimpijski, zrewolucjonizował dyscyplinę

Środowisko łyżwiarskie od czwartkowego poranka polskiego czasu żyje strasznymi wydarzeniami z Waszyngtonu, gdzie samolot z byłymi oraz obecnymi zawodnikami na pokładzie zderzył się z helikopterem wojskowym i spadł do rzeki. W międzyczasie Stany Zjednoczone obiegły kolejne smutne wieści. Tym razem są one związane ze śmiercią Richarda "Dicka" Buttona. Dwukrotny mistrz olimpijski zmarł w wieku 95 lat. Żegna go między innymi oficjalna strona najważniejszej sportowej imprezy czterolecia.