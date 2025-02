Rozdano pierwsze medale w skokach na MŚ w Trondheim. Historyczny wynik dla Polski

Associated Press / © 2025 Associated Press

W Trondheim rozdano pierwsze medale w skokach. Anna Twardosz z historycznym osiągnięciem

Anna Twadrosz zasiadła na belce startowej jako 12. zawodniczka pierwszej serii. Polka spisała się przeciętnie. W swoim skoku uzyskała tylko 88,5 metra, co dało jej 26. lokatę. To było znacznie mniej, niż można było oczekiwać. W kwalifikacjach bowiem nasza zawodniczka uzyskała 94,5 metra, rozpalając nadzieje polskich kibiców.

W drugiej serii doszło do wielu przetasowań. Anna Twardosz tym razem lądowała jeszcze krócej, bo skoczyła 85,5 metra, przez co ostatecznie spadła na 29. miejsce. To dla naszej zawodniczki i tak historyczne osiągnięcie. Jest ona bowiem pierwszą w historii reprezentantą Polski, której udało się w dwuch kolejnych konkursach mistrzostw świata, na których startowała, awansować do czołowej "30". Poprzednio w Oberstdorfie cztery lata temu była 24.