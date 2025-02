Nagły wpis prezydenta Dudy, uderzył w rząd ws. sportu. "Nie uznają niezależności"

Andrzej Duda: KO i rząd Tuska próbuje podporządkować sobie związki sportowe

Rząd szykował się do nowelizacji ustawy o sporcie. Czy do tego nawiązywał Andrzej Duda?

Niewykluczone jednak, że całe to zamieszanie jest pokłosiem kwestii nowelizacji ustawy o sporcie , która w styczniu została skierowana przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej .

"Wprowadzenie zrównoważonej reprezentacji płci we władzach polskich związków sportowych, zapewnienie wsparcia zawodniczkom w ciąży i po porodzie czy przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w sporcie" - o takich zmianach pisano wówczas w serwisie Ministerstwa Sportu i Turystyki wskazując, że zostały one przyblokowane właśnie przez przesłanie nowelizacji do TK. Być może to właśnie ta sprawa była omawiana podczas spotkań ze związkami.