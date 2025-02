Smutne czasy, gdy Widzew ledwo wiązał koniec z końcem, już dawno odeszły do lamusa. Łódzki zespół coraz śmielej radzi sobie w PKO BP Ekstraklasie, a co najważniejsze nie narzeka na problemy finansowe. Nieco lepsze mogłyby być tylko wyniki drużyny, która co prawda powinna spokojnie utrzymać się w elicie, lecz kibice naturalnie oczekują czegoś więcej. I przełom może nadejść niebawem. Do grona właścicieli klubu ma niebawem dołączyć Robert Dobrzycki, o czym Interia Sport kilkukrotnie informowała w swoich artykułach.

