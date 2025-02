Zdobył mistrzostwo i pożegnał się z włosami. Kuriozalne sceny na MŚ

W Lenzerheide trwają właśnie tegoroczne mistrzostwa świata w biathlonie . W rywalizacji udział biorą m.in. reprezentanci Francji, którzy do tej pory zdobyli w Szwajcarii aż 10 medali, w tym pięć koloru złotego. Do tej pory trzy krążki dla swojego kraju na tej imprezie wywalczył Eric Perrot . 23-latek już na starcie zmagań sięgnął po złoto w sztafecie mieszanej 4 x 6 kilometrów , cztery dni później stanął na najniższym stopniu podium w biegu pościgowym , a w środę został czempionem w biegu indywidualnym.

Eric Perrot mistrzem świata. Koledzy z zespołu zgolili mu włosy

Po dobiegnięciu na metę Francuz z pewnością miał mieszane uczucia. Z jednej strony cieszył go pierwszy w karierze indywidualny złoty medal mistrzostw świata, z drugiej jednak doskonale wiedział, co stanie się wkrótce. Na chwilę po tym, jak młody Francuz odebrał medal, dopadli go bowiem jego koledzy z drużyny i... ogolili jego głowę na łyso. Wszystko transmitowane było w telewizji.