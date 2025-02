Kosmita wylądował na polskiej ziemi. To niebywałe, co się wydarzyło

Kilka dni temu na polską ziemię spadały kolejne fragmenty rakiety Elona Muska. Teraz na polskiej ziemi wylądował prawdziwy kosmita. To Jordan Stolz. Prawdopodobnie jedna z największych gwiazd świata sportu, choć ma zaledwie 20 lat. W piątek to, co zrobił w Tomaszowie Mazowieckim w czasie zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, budzi podziw.