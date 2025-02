Kamil Stoch będzie walczył o igrzyska. Psycholog PKOl uspokaja zmartwionych kibiców

Specjalista jest także pod wrażeniem dojrzałego podejścia zakopiańczyka do sprawy. "Doceńmy to, że on nie krytykuje decyzji sztabu czy trenera, która jest dla niego bolesna. To świadczy o jego klasie, którą nabył jako mistrz" - zaapelował. Wcześniej natomiast pojawił się wątek przyszłorocznych igrzysk. "Wydaje mi się, że ze strony Kamila Stocha to, czy on pojedzie, czy nie pojedzie na mistrzostwa świata, nie będzie miało decydującego wpływu na jego decyzję o dalszej kontynuacji kariery. Jeżeli chodzi o igrzyska, to moim zdaniem on już zadecydował" - oznajmił psycholog.