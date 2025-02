Zawodnik pokroju Keynana Rewa przydałby się Fogo Unii Leszno w walce z Abramczyk Polonią Bydgoszcz o awans do PGE Ekstraligi . 18-krotny Drużynowy Mistrz Polski na pozycji U24 będzie stawiać na bardzo zdolnego Nazara Parnickiego, jednak Australijczyk byłby pewniejszą opcją . Do decyzji o transferze do Rew dojrzał jeszcze przed końcem sezonu, zapadła ona już w sierpniu. Dopiero teraz zabrał głos i wytłumaczył swoje odejście z Leszna.

Żużel. Transfery. Dlatego Keynan Rew odszedł z Unii Leszno

Następnie Australijczyk wyjaśnił, dlaczego wybór padł na klub z Podkarpacia. - Podoba mi się drużyna, tor oraz mam pewność startów w każdym meczu - podkreślił. Eksperci uważają, że może stać się najlepszym zawodnikiem U24 w całej Metalkas 2. Ekstralidze. Na to liczą również władze Stali. - Nie zwracam uwagi na to, co mówią ludzie, ale jestem gotów udowodnić na torze, na co mnie stać - dodał zawodnik.



Każdy jest kowalem swojego losu i każdy zawodnik oczywiście ma prawo podjąć decyzję o transferze do innego klubu. Sytuacja z Rew jest jednak troszkę inna. Odszedł z Unii, którą od lat zarządza Piotr Rusiecki, a więc ojciec partnerki Australijczyka. Para pod koniec grudnia ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Żużlowiec wiele zawdzięcza swojemu przyszłemu teściowi. Rusiecki jest orędownikiem stawiania na Australijczyków, których sprowadzał do Polski i dawał im dach nad głową. Jednym z nich jest właśnie Rew.