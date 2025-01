Fenomenalne wieści z Uniwersjady. Amelia Liszka zdobyła pierwszy medal dla Polski

Trwa 32. Zimowa Uniwersjada, której gospodarzem jest Turyn. Zawody rozgrywane co dwa lata rozpoczęły się 13 stycznia i potrwają przez 10 dni. Do Włoch udała się 82-osobowa Akademicka reprezentacja Polski. Dotychczas Biało-Czerwoni zdobyli 190 medali na zimowych uniwersjadach, a dziś Amelia Liszka dołożyła 191. To znakomity początek dla naszej kadry, która już drugiego dnia zawodów zapisała pierwszy "krążek" na swoim koncie.

Reklama