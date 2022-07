Rybakina mistrzynią Wimbledonu! "Nie oczekiwałam nawet, że będę grać w 4. rundzie". WIDEO (Polsat Sport)

Jelena Rybakina wygrała 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) z Ons Jabeur w finale Wimbledonu. - Przed meczem, w trakcie byłam bardzo zdenerwowana - mówiła reprezentantka Kazachstanu. Podziękowała też nieobecnym podczas finału rodzicom. - Bez was by mnie tu nie było - wypaliła, co spotkało się z żywą reakcją widowni.Wszystkie mecze Wimbledonu zobaczysz na sportowych kanałach Polsatu i na platformie Polsat Box Go.Skróty i najciekawsze zagrania z turnieju obejrzysz w Interii Sport.Obserwuj Interię Sport i bądź na bieżąco!