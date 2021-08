Jerzy Janowicz dla Interii: Jestem wymagającym tatą. Wideo WIDEO |

- Jestem wymagającym tatą, ale też "misiem przytulisiem". Mojego syna Filipa ciągnie do sportu, nie muszę go do tego namawiać. Bardzo lubi rakietę tenisową. Jeżeli będzie chciał grać w tenisa to na pewno mu w tym pomogę - mówi w rozmowie z Interią Jerzy Janowicz.