Coraz głośniej o przyszłości Ewy Pajor. Możliwy niezwykły scenariusz, media już huczą

O umiejętnościach Ewy Pajor wiadomo od dawna. Liderka reprezentacji Polski od kilku lat jest wiodącą postacią w kobieciej piłce nożnej i już w VfL Wolfsburg popisywała się znakomitą skutecznością. Dwukrotnie była królową strzelczyń w Bundeslidze i raz ten tytuł wygrała w Lidze Mistrzyń. I choć już wówczas o Pajor mówiło się dużo, krokiem milowym pod względem popularności było przejście do FC Barcelona przed początkiem tego sezonu .

Kobieca drużyna Blaugrany to jedna z najlepszych kobiecy ekip na Starym Kontynencie. Kapitan reprezentacji Polski przechodząc do klubu ze stolicy Katalonii miała przede wszystkim jeden cel - wygrać Ligę Mistrzyń. Pajor w finale tych rozgrywek z VfL Wolfsburg grała trzykrotnie, ale za każdym razem jej ekipa przegrywała decydujące spotkanie. W tym m.in. z Barceloną właśnie. I Pajor w tym sezonie znów ma ogromną szansę na spełnienie marzeń .

Pajor z historycznym sukcesem? Coraz głośniej o potencjalnych szansach Polki

Jej zespół awansował bowiem do finału Ligi Mistrzyń, w którym zmierzy się z Arsenalem . Już teraz Polka może mówić o udanym sezonie. Przede wszystkim z indywidualnej perspektywy, bo jest jedną z liderek swojego zespołu i regularnie wpisuje się na listę strzelców . Rzecz jasna sukcesu z drużyną będą smakowały jeszcze lepiej. I niewykluczone, że jeśli Pajor z Barceloną sięgnie po kolejne trofea, może przybliżyć się do historycznego sukcesu.

A przynajmniej tak twierdzi portal Goal.com. Dziennikarze stworzyli ranking piłkarek, które mają szansę na zdobycie Złotej Piłki. Choć Pajor znajdowała się w tym zestawieniu w ubiegłych latach, jej miejsca były odległe. Zajmowała 18. i 29. lokatę. Zgodnie z predykcjami portalu, Pajor jest w czołowej czwórce zawodniczek, mogących myśleć o tej indywidualnej nagrodzie. "Ewa Pajor zdobywała głosy do Złotej Piłki w ostatnich dwóch latach, ale nigdy nie była blisko szczytu listy, zajmując 18. miejsce w 2023 r. i 29. w 2024 r. Jest duża szansa, że zmieni się to w 2025 roku " - czytamy w artykule.

Pajor zamieniła Wolfsburg na Barcelonę zeszłego lata i jak nikt inny zdobywa bramki dla mistrzyń Europy. Obecnie prowadzi w wyścigu o tytuł królowej strzelczyń w Lidze F i mocno walczy o to samo wyróżnienie w Lidze Mistrzów. Pajor pozycję w walce o Złotą Piłkę może wzmocnić klubowymi trofeami

W sumie Pajor ma na swoim koncie 36 bramek w 40 meczach, co na pewno robi duże wrażenie. Kto zdaniem portalu Goal.com ma obecnie większe szanse na Złotą Piłkę? Na podium są... trzy koleżanki Pajor z FC Barcelona. Są to odpowiednio: Aitana Bonmati, Caroline Graham Hansen oraz Alexia Putellas. Bonmati i Putellas dwukrotnie sięgały po to prestiżowe wyróżnienie, a od 2020 roku Złota Piłka nieprzerwanie ląduje w rękach zawodniczek Barcelony.