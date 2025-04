Niespodzianka w finale PlusLigi. Nie było litości, Wilfredo Leon dobił rywali

Do walki o historyczne mistrzostwo Warta wystartowała jednak bez Karola Butryna. Atakujący doznał kontuzji stawu skokowego w trakcie decydującego półfinału z PGE Projektem Warszawa . Wówczas świetnie zastąpił go Kyle Ensing, który w środę rozpoczął spotkanie w pierwszej szóstce. To wymusiło na zawiercianach rezygnację z jednego obcokrajowca - padło na przyjmującego Aarona Russella.

