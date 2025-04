To może zgubić Barcelonę. Policzyli bramki, jest 8:0. "Lewego" nie ma na liście

Inter Mediolan może dzisiaj zanotować 10. z kolei mecz ze straconą bramką. Co się stało z drużyną, która w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów pozwoliła sobie strzelić tylko jednego gola w ośmiu potyczkach? Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie. Kataloński "Sport" ogłasza jednak bez skrępowania: "Upadek Interu na ostatniej prostej jest ewidentny". Mistrzowie Włoch przegrali trzy ostatnie spotkania, nie trafiając do siatki choćby raz. W tym samym czasie Barcelona zaliczyła trzy zwycięstwa i pokonała bramkarzy rywali w sumie ośmiokrotnie - mimo że ani razu na listę strzelców nie wpisał się Robert Lewandowski.