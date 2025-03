Sabalenka znów o aferze dopingowej Świątek. Wreszcie zajęła stanowisko

Aryna Sabalenka jest już pewna gry w półfinale WTA Miami. Niedługo dołączyć do niej może również Iga Świątek, która powoli odzyskuje formę po końcówce 2024 roku, kiedy to pauzowała z powodu podejrzeń o stosowanie dopingu. Raszynianka została oczyszczona z zarzutów, jednak wciąż możemy usłyszeć wypowiedzi różnych osób względem tej sytuacji. Podczas rozmowy z "The National" jasne stanowisko wyraziła również Białorusinka, która dotychczas była dość wstrzemięźliwa w temacie afery Świątek.