Tenis. US Open. Kamil Majchrzak w II rundzie

Polski tenisista pokonał 6:7, 7:6, 7:6, 1:6, 6:4 Chilijczyka Nicolasa Jarry w I rundzie US Open. W kolejnej zagra z Urugwajczykiem Pablo Cuevasem.

Do trzech razy sztuka. To był trzeci mecz w turnieju głównym Wielkiego Szlema 23-letniego tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego. Nie udało mu wygrać w Australii, kiedy po dramatycznym boju przegrał z Japończykiem Kei Nishikori, nie udało się w Londynie - tam pokonał go Fernando Verdasco. Tym razem jednak wygrał.

W Nowym Jorku miał wiele szczęścia, że w ogóle przystąpił do gry. Po porażce w ostatniej rundzie eliminacji Majchrzak czekał dwa dni na to, czy ktoś się nie wycofa. Ostatecznie jako lucky loser zajął miejsce Milosza Raonica. W I rundzie trafił na Chilijczyka Nicolasa Jarry’ego (73. ATP), solidnego gracza, który w tym roku wygrał turniej w Bastad.

Polski tenisista zwyciężył dzięki nieprawdopodobnej determinacji i odporności psychicznej. Aż trzy razy sety kończyły się tie-breakami. Dwa z nich wygrał Polak. W trzecim secie prowadził w tie-breaku 3:0, by stracić sześć punktów po kolei. Nie załamał się. Obronił trzy piłki setowe. W sumie zdobył pięć punktów z rzędu i wyszedł na prowadzenie w meczu. Było 2:1 w setach.

Majchrzak mógł się z łatwością też załamać, gdy przegrał czwartego seta 1:6. Do ostatniej partii przystąpił pewny siebie, zagrał z wyrachowaniem. Jarry’ego przełamał na sam koniec, przy stanie 4:4. W ostatnim gemie był spokojny, jakby nieraz już przeszedł rundę w Wielkim Szlemie.

Nie ma już w turnieju mężczyzn Huberta Hurkacza, ale jest Majchrzak. To zaskakujące, choć jeszcze niedawno to właśnie zawodnik z Piotrkowa był wyżej w rankingu ATP. Po tym zwycięstwie można już powiedzieć, że w polskim tenisie mamy dwóch solidnych graczy na światowym poziomie.

I runda gry pojedynczej mężczyzn US Open:

Kamil Majchrzak (Polska) - Nicolas Jarry (Chile) 6:7 (2), 7:6 (5), 7:6 (6), 1:6, 6:4.