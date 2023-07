Spore zmiany tuż przed dzisiejszym losowaniem eliminacji do jedynego w Polsce turnieju WTA, który odbędzie się na kortach warszawskiej Legii. To będzie dobra zmiana . Rośnie bowiem liczba Polek, które zagrają w turnieju głównym i kwalifikacjach.

Ze startu zrezygnowała finalistka Wimbledonu Nikola Bartunkova

W ostatniej chwili okazało się, że w stolicy nie wystąpi Nikola Bartunkova (349. WTA). 17-letnia Czeszka miała skorzystać z tzw. "dzikiej karty", którą przyznał Octagon. Do tej agencji menedżerskiej należy licencja do Warsaw Open.

Z jednej strony to duża strata dla prestiżu imprezy. Bartunkova tydzień temu zagrała w finale juniorskiego Wimbledonu. Uległa w nim Amerykance Clarvie Ngounoue. Wcześniej pokonała najlepszą juniorkę na świecie Alinę Korniejewą. Nieznane są powodu rezygnacji Czeszki z udziału w polskim turnieju.

Zyska na tym jednak polski tenis. W miejsce Czeszki do turnieju głównego dostanie się - dzięki "dzikiej karcie" - Weronika Ewald (1063. WTA). Octagon nie ma już bowiem czasu, by wykorzystać swoje prawo do "dzikiej karty".