Świątek w świetnym humorze po wygranej. Rzuciła wyzwanie zagranicznym fanom

"Bardzo mi się podobało, to świetny rezultat, bardzo podobała mi się panująca tutaj atmosfera. Chciałam podnieść swój poziom energii, bo to najtrudniejsza rzecz, kiedy wszystko idzie po twojej myśli. Były momenty, w których nie grałam tak agresywnie, jak powinnam, ale jestem szczęśliwa, że szybko udało mi się to zakończyć i zagrać naprawdę solidnie" - powiedziała.