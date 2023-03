Iga Świątek, która w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells miała wolny los, w drugiej trafiła na mającą chińskie korzenie Amerykanką Claire Liu, numer 56. rankingu WTA. Mistrzyni juniorskiego Wimbledonu z 2017 roku aspiruje do światowej czołówki, ale w tym starciu to tenisistka z Raszyna była zdecydowaną faworytką.

Iga Świątek - Claire Liu: Demolka w pierwszym secie!

Po zaledwie 20 minutach meczu liderka rankingu WTA prowadziła 5:0 i zapowiadało się, że przynajmniej pierwsza partia zakończy się bardzo szybko. I tak też się stało, bo Liu zwyczajnie nie nadążała do zagrań Świątek . W dodatku w grze Amerykanki pojawiały się nerwy i frustracja, bowiem zupełnie nie mogła znaleźć sposobu na to, jak zagrozić Polce. W ostatnim gemie zawodniczka z Raszyna po raz trzeci przełamała przeciwniczkę i wygrała pierwszego seta 6:0 .

Absolutna dominacja Igi Świątek

Polka prezentowała się tak dobrze, że właściwie zaczynało brakować komplementów, żeby opisać to, co wyczyniała na korcie. Liu zupełnie nie istniała, a jej mowa ciała wskazywała, że najchętniej zakończyłaby to spotkanie. Niestety, w tenisie, w przeciwieństwie do bosku, nie można rzucić ręcznika i trzeba "cierpieć" do końca.