Pokonała Arynę Sabalenkę, teraz jej nie zagrozi. Właśnie wycofała się z WTA Wuhan

Wielkoszlemowy US Open okazał się przełomowy w kolejnym etapie kariery Karoliny Muchovej. To właśnie w Nowym Jorku zawodniczka naszych południowych sąsiadów odnalazła formę po długiej kontuzji nadgarstka. Przez blisko 10 miesięcy była wyłączona z rozgrywek, ale wszyscy zdawali sobie sprawę, że jeśli tylko zdrowie pozwoli, to Czeszkę stać jeszcze na powrót do bardzo dobrego grania. W amerykańskim Szlemie otarła się o finał. Prowadziła już wyraźnie z Jessiką Pegulą, ale ostatecznie to reprezentantka gospodarzy zameldowała się w decydującym starciu z Aryną Sabalenką.

